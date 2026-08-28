Пиратство по-американски: Трамп готовит узаконенный грабеж иранских судов

США изначально ориентируются только на свои законы. Не случайно именно сейчас в Штатах появилась идея возродить так называемые призовые суды. Они позволяют государству максимально быстро обращать в свою собственность и продавать захваченные трофеи, например во время морских сражений.

Сейчас у Вашингтона конфликт с Тегераном, вопрос с Ормузским проливом подвешен, и если там захватывать танкеры, то это пиратство неплохо было бы узаконить. Вот тут и вспомнили о призовых судах XVIII века. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Пиратство сильно изменилось. Это больше не банды сомалийцев на утлых суденышках, а гордость американского военного флота — авианосцы, ракетные эсминцы. Обстреливают торговые суда в Ормузском проливе, высаживают десант, захватывают ценный груз. Да и не пиратство это, а каперство — его узаконенная форма. Теперь так подавно.

Bloomberg публикует очередную утечку: администрация Трампа готовится возродить еще один давно забытый институт — морские призовые суды. Это подобие специальных трибуналов, которые решают, законно или нет захватили судно и что с ним делать дальше.

«Если эти не до конца проработанные планы будут приняты, федеральные прокуроры смогут быстрее заявлять права на нефть и другие грузы, захваченные у вражеских или нейтральных судов, как на собственность США. Затем конфискованные товары будут проданы, а вырученные средства поступят в казну», — сообщает Bloomberg.

Призовые суды в США активно применялись, например, в XVIII веке, во время войны за независимость. Или в XIX веке, в испано-американской войне. Когда нужно было что-то быстро отобрать и ловко это юридически оформить. Теперь такая нужда снова возникла — Иран вроде как морской блокадой обложили, задержали несколько танкеров, пора получать прибыль.

«Возрождение такой практики — это, конечно, отход от международного морского права, отход от знаменитой Конвенции по морскому праву Организации Объединенных Наций 1982 года. Потому что в рамках Конвенции все такие споры, возникающие по поводу морского имущества, я его так назову широким термином, должны были решаться в судах с общепризнанной международно-правовой юрисдикцией», — сказал директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин.

Но будут решаться в США, а там уж решат как надо. Даже выбрали конкретный суд — на юге Техаса. По совпадению рядом с крупным портом и крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом. Остается только поражаться то ли прямоте, то ли наглости плана.

«Никаких правил судоходства больше не существует. Действительно, кто хочет, объявляет судно контрабандистским, нарушающим экологические правила, еще что-то, захватывает, высаживает десант, приводит в свои порты, конфискует. Ну, теперь право сильного», — сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Проблема в том, какова будет реакция мира, какова будет реакция Китая, какова будет реакция Ирана и других заинтересованных сторон, что произойдет, начнут ли они сами заниматься подобными действиями», — сказал юрист Аркадий Бух.

США задают прецедент, к которому могут присмотреться, например, и в Европе. Страны ЕС уже давно объявили охоту на суда, якобы связанные с Россией, — задерживают их, но потом чаще всего вынуждены отпускать. А старший заокеанский брат как бы подсказывает: правовые рамки — это пережиток прошлого.

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