«Так и не перезвонил»: Ревва поздравил деньгами брошенную мать с праздником

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 478

Бросивший больную мать Ревва перевел ей 30 тысяч рублей в честь Дня матери

«Так и не перезвонил»: Ревва поздравил деньгами брошенную мать с праздником

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ничто не заменит голос любящего знаменитого сына, даже на другом конце провода.

У юмориста Александра Реввы сложные отношения с родителями. Отец шоумена старается смириться с этим, а вот его мама сильно переживает. Любовь Рачеева плохо ходит из-за больных ног, поэтому нуждается в поддержке сына. Несмотря на проблемы родительницы, комик не спешит мириться с мамой.

Помимо того, что знаменитый наследник сам не видится с родительницей, он не позволяет ей общаться с внучками. По мнению Рачеевы, в этом виновата невестка Анжелика. Теперь юморист не берет трубку и сам не звонит. Однако на день матери он все-таки поздравил Любовь — отправил ей 30 тысяч рублей. Родительница была рада, но больше ждала от Александра звонка.

«Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня „мамой Любой“. А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня?» — приводит ее слова издание Woman.ru.

К слову, певец Ержан Нургалиев является «вторым сыном» Любови Рачеевой. Женщина сама так прозвала артиста и считает его родным. Родительница рекламирует исполнителя и всячески помогает ему продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Нургалиев какое-то время даже жил вместе с Рачеевой, однако его стали называть альфонсом. Тогда Ержан уехал от «мамы» и перестал общаться. Несмотря на пререкания, музыкант все равно поздравил ее трогательной публикацией в соцсетях, где назвал «мама Люба».

Ранее 5-tv.ru сообщал неожиданные детали отношений Александра Реввы и его брошенной мамы.

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