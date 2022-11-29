«Это превратилось в истерику»: Хелена Бонем Картер вступилась за Джоан Роулинг

Звезда мирового кино заявила, что личная жизнь и мнение знаменитостей не должны влиять на их карьеру.

Актриса Хелена Бонем Картер выступила в защиту писательницы Джоан Роулинг и актера Джонни Деппа, раскритиковав «культуру отмены».

«Вы запрещаете гениям заниматься сексом? Есть миллионы людей, которых, если бы вы достаточно внимательно посмотрели на их личную жизнь, могли бы дисквалифицировать. Я ненавижу „культуру отмены“. Это превратилось в истерику, это своего рода „охота на ведьм“», — заявила 56-летняя актриса в интервью The Times.

По мнению Бонэм Картер, личная жизнь и мнение медийных людей не должны влиять на их карьеру. Она отметила, что ее близкий друг и крестный отец двоих ее детей Джонни Депп прошел «путь к искуплению» после оправдательного приговора суда с экс-супругой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии.

Также актриса встала на защиту писательницы Джоан Роулинг, подвергшейся травле за якобы трансфобию. По словам Бонэм Картер, автор книг о Гарри Поттере не выражала агрессию, а высказала мнение на основе личного опыта.

«Вы не должны все во всем соглашаться — это было бы безумно и скучно», — подчеркнула актриса.

Напомним, в 2020 году Роулинг стала объектом травли со стороны трансгендеров. В соцсети писательница поделилась саркастическим комментарием по поводу предложения называть женщин «менструаторами» или теми, кто испытывает менструации, чтобы не ущемлять права трансгендеров. Роулинг возмутило, что нельзя назвать женщину женщиной.

В ответ ее обвинили в оскорблении других гендеров и нежелании считать трансгендерных женщин женщинами без смены пола. Более того, посыпались массовые требования убрать имя Роулинг с книг о Гарри Поттере, вселенную которого она создала, а также призывы сжигать и бойкотировать ее произведения, чтобы сократить доходы писательницы.

К кампании по травле Роулинг присоединились даже актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, которые стали мировыми звездами благодаря экранизациям ее книг о Гарри Поттере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джона Роулинг негативно высказалась о России в беседе с разыгравшими ее пранкерами Вованом и Лексусом.