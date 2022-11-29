Измена и приемный сын: какие беды случались в жизни Владимира Наумова

Знаменитый режиссер в свое время получил оплеуху от Вселенной.

Советский и российский актер и кинорежиссер Владимир Наумов ушел из жизни год назад, 29 ноября. Поклонникам он запомнился своим несомненным талантом и неистребимой тягой к творчеству. В 60-х артист стал художественным руководителем объединения писателей и киноработников, созданного при киностудии «Мосфильм». После его преобразования в кинокомпанию «Союз Навона» артист занял пост ее генерального директора.

В том числе вместе с другом Александром Аловым кинорежиссер создал 11 фильмов, среди которых больше всего запомнились «Бег», «Павел Корчагин» и «Тегеран-43». Примечательно, что некоторые работы Наумова и вовсе не хотели выпускать из-за цензуры. Было ли это единственной проблемой артиста? Какие травмы происходили в его жизни. На этот вопрос ответило издание StarHit.ru.

Изменница Эльза и любимая Наташа

На съемках картины «Море студеное» актриса Эльза Леждей восхитила Владимира Наумова. Режиссер стал добиваться внимания красавицы, и в конце концов женился на ней. Девушка стала музой для постановщика. Она получила роль в «Павле Корчагине», а потом и в «Ветре».

Вначале пара казалась идеальной: влюбленные и неразлучные. Появления сына Алексея должно было еще больше сблизить избранников, однако их отношения наоборот испортились. Вокруг семьи пошли слухи об измене Эльзы, а потом и о неверности и самого Наумова.

Сначала актриса попыталась вернуть загулявшего мужа. Владимир даже бросил любовницу, но зря: Леждей расставила все точки в союзе и рассталась с супругом. Тем более, в 1964-м у нее появилась новая любовь в лице Вячеслава Шалевича.

Это стало серьезным ударом для кинорежиссера. Он несколько лет ни с кем не заводил отношения. Однако на пути ему встретилась Наталия, благодаря которой артист снова обрел теплоту в сердце.

«Мы вместе летели в Белград на Неделю советского кино. Я возглавлял нашу делегацию и представлял собственную картину, а Наташа — свой дебютный фильм „У озера“. В самолете мы оказались в соседних креслах, но Наташа рвалась поменять место. Она решила, что я сумасшедший. Я ведь постоянно вытаскивал сигарету из пачки, вдыхал запах, мял ее и был весь в табаке. Дело в том, что накануне я бросил курить», — приводит издание слова Наумова.

К слову, за картину «У озера» тогда Наталия получила Госпремию, поэтому при встрече красавица громко отметила знаменательное событие с коллегами и знакомыми режиссера. Когда Владимир Владимирович приехал в Москву, то в одном из интервью у него спросили — что в Белграде артиста впечатлило больше всего? Постановщик ответил: «Наташа Белохвостикова».

Падение сына

Через два года после свадьбы Владимира и Натальи, у пары родилась дочь. Ее назвали в честь мамы. Однако у знаменитостей был очень плотный график, в котором времени на ребенка почти не было. Сейчас жена Наумова очень жалеет, что не уделяла достаточно внимания наследнице.

Однако в 70-е у пары получилось сделать работу над ошибками. Супруги взяли трехлетнего Кирилла из детского дома. Родители долго скрывали тайну рождения от сына, боялись, что ребенок не поймет их. Однако приемный наследник не разозлился на папу и маму, когда узнал их секрет. Родители считают его замечательным парнем: любит математику, иностранные языки, имеет большой спектр интересов.

«Он родился, когда мне было 52 года. Почему дети очень быстро взрослеют? Я бы подольше их оставляла маленькими. Сейчас Кирилл взрослый человек, всегда на телефоне, всегда рядом», — говорила Наталия Белохвостикова.

Увы, но в конце 2018-го юноша попал в беду. Он выпал из окна, пытаясь перелезть к другу. У товарища заклинило дверь, и Кирилл решил помочь ему. Актриса призналась, что падение сына перенесла очень тяжело. Мальчику делали операцию шесть часов, родители места себе не находили. К счастью, беда миновала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Вдова Александра Градского навестила его могилу в годовщину смерти.