Защитников ЛНР вернули в Луганск
Двадцать три военнослужащих Народной милиции ЛНР вернули из украинского плена
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
В плену военных подвергали истязаниям и пыткам.
Десятки военных ЛНР спустя несколько месяцев вновь смогли обнять своих близких. В результате обмена домой вернулись 23 бойца, попавших в украинский плен.
За время заточения им пришлось столкнуться с зверствами украинских военных, которые издевались, пытали и избивали солдат. Всех вернувшихся уже направили к медикам, чтобы они могли получить необходимую помощь, а затем пройти реабилитацию.
Читайте также
-7° 781 мм рт. ст.
86%
86%
60.75
0.27 63.30
0.42
0.27 63.30
0.42
Нашли ошибку?