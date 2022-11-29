В плену военных подвергали истязаниям и пыткам.

Десятки военных ЛНР спустя несколько месяцев вновь смогли обнять своих близких. В результате обмена домой вернулись 23 бойца, попавших в украинский плен.

За время заточения им пришлось столкнуться с зверствами украинских военных, которые издевались, пытали и избивали солдат. Всех вернувшихся уже направили к медикам, чтобы они могли получить необходимую помощь, а затем пройти реабилитацию.