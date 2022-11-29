Двадцать три военнослужащих Народной милиции ЛНР вернули из украинского плена

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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В плену военных подвергали истязаниям и пыткам.

Десятки военных ЛНР спустя несколько месяцев вновь смогли обнять своих близких. В результате обмена домой вернулись 23 бойца, попавших в украинский плен.

За время заточения им пришлось столкнуться с зверствами украинских военных, которые издевались, пытали и избивали солдат. Всех вернувшихся уже направили к медикам, чтобы они могли получить необходимую помощь, а затем пройти реабилитацию.

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