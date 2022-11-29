Врачи предупредили о негативном влиянии смартфона на внешность

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Смартфон — рассадник бактерий и основа неправильной осанки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; 5-tv.ru

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Головные боли, ранние морщины и второй подбородок. Врачи предупредили о пагубном влиянии смартфона на внешность.

Как рассказали «Известиям» эксперты, на корпусе смартфона в десять раз больше бактерий чем на крышке унитаза. И риск загрязнить кожу лица очень велик. Кроме того, при использовании гаджетом люди часто наклоняют голову под углом 45°. А это может привести к изменению овала лица.

Другая проблема — цифровое излучение дисплея. В ночное время оно нарушает выработку «гормона молодости» мелатонина. Все это приводит к преждевременному старению.

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Врачи предупредили о негативном влиянии смартфона на внешность

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