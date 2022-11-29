Врачи предупредили о негативном влиянии смартфона на внешность

Головные боли, ранние морщины и второй подбородок. Врачи предупредили о пагубном влиянии смартфона на внешность.

Как рассказали «Известиям» эксперты, на корпусе смартфона в десять раз больше бактерий чем на крышке унитаза. И риск загрязнить кожу лица очень велик. Кроме того, при использовании гаджетом люди часто наклоняют голову под углом 45°. А это может привести к изменению овала лица.

Другая проблема — цифровое излучение дисплея. В ночное время оно нарушает выработку «гормона молодости» мелатонина. Все это приводит к преждевременному старению.