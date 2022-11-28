Захарова назвала извращением слова Папы Римского о чеченцах и бурятах на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 184

Глава Ватикана считает, что народы Кавказа проявляют особенную жестокость к украинцам.

Захарова назвала извращением слова Папы Римского о чеченцах и бурятах на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах не просто русофобским, но и запредельно извращающим истину. Своим мнением она поделилась во время круглого стола в Совете Федерации.

Политик прокомментировала интервью главы Ватикана американским СМИ, в котором он назвал народы Кавказа самыми жестокими солдатами на Украине. Он подчеркнул, что существуют «люди-мученики», а к ним в противовес должны быть и те, «кто их мучает».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — с негодованием отметила Захарова.

Примечательно, что понтифик изъявил желание посетить Москву и Киев. Папа Римский Франциск также рассказал, что работает над списками военных и гражданских заключенных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Папа Римский признался в любви русскому народу.

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