Директор Воробей опровергла слухи о переезде звезды в Израиль к Пугачевой
Не так давно Елена Воробей предложила проводить «ханукальные встречи Аллы Пугачевой» в Израиле.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / Олеся Подлесная; 5-tv.ru
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде звезды в Израиль. Достоверную информацию о планах на будущее Воробей директор Олеся Подлесная предоставила в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.
Выясняется, что у юмористки нет никаких планов на переезд, несмотря на недвижимость в Израиле. Елена Воробей продолжает работать в России, а ее сольные концерты проходят при заполненных залах.
«Это неправда. У нее гастроли, у нее шесть концертов сольных, которые проходят с аншлагами. И уже 4 декабря она ведет на радио церемонию награждения», — рассказала представитель Елены Воробей.
Недавно сама Елена Воробей в интервью израильской радиостанции рассказала, как ей приятно было увидеть в стране знакомые лица сбежавших знаменитостей. Она даже пошутила, что можно было бы и сделать «Ханукальные встречи Аллы Пугачевой».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.
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