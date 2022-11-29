Директор Воробей опровергла слухи о переезде звезды в Израиль к Пугачевой

Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде звезды в Израиль. Достоверную информацию о планах на будущее Воробей директор Олеся Подлесная предоставила в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Выясняется, что у юмористки нет никаких планов на переезд, несмотря на недвижимость в Израиле. Елена Воробей продолжает работать в России, а ее сольные концерты проходят при заполненных залах.

«Это неправда. У нее гастроли, у нее шесть концертов сольных, которые проходят с аншлагами. И уже 4 декабря она ведет на радио церемонию награждения», — рассказала представитель Елены Воробей.

Недавно сама Елена Воробей в интервью израильской радиостанции рассказала, как ей приятно было увидеть в стране знакомые лица сбежавших знаменитостей. Она даже пошутила, что можно было бы и сделать «Ханукальные встречи Аллы Пугачевой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.