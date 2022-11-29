«Это так стремно!» — Зверев раскритиковал российских «модниц» с голыми щиколотками

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 570

Сергей Зверев призвал не носить открытую одежду в зимнее время

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Колючие морозы никого не пощадят, поэтому следует хорошо подумать над своим образом.

Зимы в России достаточно «специфические», поэтому одеваться нужно исходя из комфорта и обогрева, а не заботиться о красоте. Об этом 5-tv.ru сообщил эксперт моды, телеведущий Сергей Зверев. По словам стилиста, носка одежды с открытыми участками тела в зимние холода чревата различными заболеваниями.

«Зимы у нас специфические. Укороченный свитер с длинным рукавом и высоким горлом — совсем не для нашей зимы. Люди болеют. Голые щиколотки, зима, снег, сугробы. Цистит, простатит! Зачем это все? Для кого это модно? Это модно где-то в Европе, где травка зеленая, там само собой. А у нас куда это все?» — вопрошал Зверев на мероприятии в честь десятилетия книги рекордов России.

В том числе модный критик отметил, что его удивляют девушки, которые не боятся носить короткие свитера с открытым животом. Мороз на улице не станет щадить неразумных красавиц, поэтому такая одежда совсем «не модная».

«И бедные девочки, они в этих стрингах и с голым животом… Это так стремно!» — сказал эксперт моды.

Однако есть одно время в зимний сезон, когда любая девушка может позволить себе «блистать». Это праздник Нового года. В новогоднюю ночь следует выбрать яркий, кричащий костюм с множеством блесток и страз, которые будут символизировать праздничный настрой вечеринки.

«Всегда в новогодний период, чуть-чуть до Нового года, в саму ночь, всегда актуальны стразы, пайетки, перья приветствуются. Это единственный праздник в году, где вы можете блистать», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев заставил своих поклонниц грустить из-за снимка с коллекцией кукол.

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