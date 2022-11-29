Чудовищные масштабы: Милонов обвинил Зеленского в «распиле» денег НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 697

Депутат ГД Милонов заявил о разворовывании режимом Зеленского денег для помощи украинцам

Фото, видео: www.globallookpress.com / COVER Images; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Глава Незалежной и его приспешники «распиливают» деньги, выделяемые Западом на гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение баснословно обогащаются за счет украинцев, разворовывая деньги, выделяемые Западом на закупку гуманитарной помощи. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил депутат Госдумы, доброволец в зоне специальной военной операции Виталий Милонов.

Он отметил, что оружие киевский режим получает от западных партнеров в «натуральном» виде, к тому же оно необходимо клике Зеленского для продолжения боевых действий и удержания власти, а вот с деньгами на помощь для простых украинцев можно не церемониться и «распиливать» между своими.

«Зеленский кроме военной помощи получает большое количество финансовой в виде бюджета для закупки гуманитарных вещей. И если оружие имеет для него ценность, то всякие обогреватели для страждущих можно, конечно, не закупать. И на этом можно воровать. То, что он (Зеленский — Прим. ред.) является миллиардером, я не сомневаюсь, поскольку должны же они куда-то девать эти деньги», — высказался депутат.

Народный избранник уверен, что масштабы осуществляемого западными спецслужбами финансирования Зеленского и его «бандитской компании» чудовищны.

Коллега Милонова по депутатскому креслу Дмитрий Носов считает, что Зеленский за время российской спецоперации стал долларовым миллиардером.

«Идет и торговля оружием, зерновая сделка, ядерный шантаж — там ужас. Самое страшное, что в заложниках остаются простые люди, гибнут простые люди, а из-за пропаганды, которая присутствует, черное превращают в белое», — заявил Носов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Ранее политолог Александр Асафов в комментарии 5-tv.ru рассказал, почему распиаренный украинскими властями проект «пунктов несокрушимости» оказался по факту мертворожденным.

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Чудовищные масштабы: Милонов обвинил Зеленского в «распиле» денег НАТО

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