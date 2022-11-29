«Долларовый миллиардер»: депутат Госдумы обвинил Зеленского в обогащении на конфликте

Интересы жителей страны, оставшиеся без света и тепла, в приоритеты украинского политика не входят.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов назвал главные приоритеты Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Парламентарий уверен, что интересы простых людей в них не входят. Ценность для украинского президента представляют только власть и деньги. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru во время мероприятия, посвященного десятилетию «Книги рекордов Гиннеса».

«Я уверен на 100%, что лично Зеленский давно является долларовым миллиардером. Точнее, не давно, а последние полгода. Жажда власти, жажда денег, поэтому там все на другом уровне работает», — отметил эксперт.

Он напомнил, что большая часть оружия, поставляемого Украине НАТО и другими странами, не доходит до страны, а по определенным причинам оказывается в других точках. Собеседник не сомневается, что все это — дело рук президента Незалежной.

«Идет и торговля оружием, зерновая сделка, ядерный шантаж — там ужас. Самое страшное, что в заложниках остаются простые люди, гибнут простые люди, а из-за пропаганды, которая присутствует, черное превращают в белое», — выразил сожаление эксперт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли погружение в полную тьму без оружия Запада.