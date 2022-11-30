Эмоциональный перегруз: почему дети стали равнодушны к родителям

Проблема отношения родителей и подростков была актуальна всегда, однако в последние годы она возросла еще больше.

Буквально несколько дней назад в России отметили День матери. Знаменитые мамочки выложили в социальные сети разнообразные поздравления от своих деток. А вот Наталья Подольская показала, как ее старший сын даже в такой день не обратил никакого внимания на свою маму, потому что играл в игру на телефоне.

Подписчики звезды уже вовсю раскритиковали ее отношение к детям. А 5-tv.ru решил спросить психолога Яну Лейкину о том, откуда же у детей берется такое равнодушие к своим родителям и что с этим можно сделать.

По словам эксперта, проблема отношения родителей и подростков была актуальна всегда, однако в последние годы она возросла еще больше. Оказалось, что современные родители пытаются «додать» то, что сами не получили в детстве. Например, свободу и ощущение, что ребенок может быть самостоятельным, на все имеет право и не надо на него давить.

Почему так происходит?

Первая причина, по которой ребенок может быть настолько равнодушным — некомплексное воспитание: он должен выдерживать напряжение и понимать, что на нем тоже лежит некая ответственность за поступки, которые он совершает.

Вторая причина — информационная перегрузка ребенка.

«Очень серьезная школьная программа, очень много домашних заданий, секций, кружков. И, когда ребенок так интеллектуально перегружен, то его когнитивные способности могут сильно формироваться, а эмоциональный интеллект, например, будет заторможен. Ребенок просто может не понимать, что он что-то делает неправильно», — заявил психолог.

По словам эксперта, виртуальная среда учит детей тому, что ничего в жизни не имеет значения. Например, если игру закрыл — она закончена. А начать всегда можно заново.

«Очень много времени проводят подростки в виртуальном пространстве, социальные сети, компьютерные игры. И это связано с тем, что он хочет разрядиться от напряжения, которое имеет в учебной сфере. С другой стороны, иногда родителям легче, когда их ребенок, якобы, занят чем-то и не очень мешает им заниматься своими делами», — заключила Яна Лейкина.

По итогу, ребенок может вообще спутать виртуальное и реальное. Это ослабляет его ответственность за поведение и за выстраивание отношений с родителями.

Психолог добавил, что в наше время очень важно показывать детям на личном примере, как нужно относиться к друг другу.

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