Что сказал Путин на десятом Всероссийском съезде судей: самое главное

Судебная система в России будет меняться вместе с реалиями времени.

Восстановление, а фактически — постройка судебной системы на новых российских территориях — большая комплексная работа, но она должна быть проделана в максимально сжатые сроки. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Всероссийском съезде судей. Он отметил, что граждане новых регионов должны как можно скорее получить гарантии защиты. Что еще поручил сделать президент, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это первый раз, когда судьи обязаны быть не в штатском. Новый конституционный закон предписывает носить служебное обмундирование на официальных мероприятиях. Кто есть кто в Государственном Кремлевском дворце сразу понятно по знакам отличия на обшлаге рукавов. С трибуны для президента зал с судьями выглядит тоже по-другому.

С момента прошлого общего анализа судебной системы прошло шесть лет. За это время многое изменилось. Появились новые территории, и в них должна прийти российская судебная система.

«Это очень большой объем работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально техническом обеспечении деятельности судов. Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, был гарантирован конституционное право на судебную защиту», — сообщил глава государства.

Путин заметил, с какой скоростью российские суды научились вести работу. Недостаточные темпы рассмотрения дел были одной из проблем, теперь суды двигаются со скоростью по 40 миллионов дел в год, а то и больше. Во многом потому, что появилась возможность посещать заседания удаленно. Кроме этого, на 22% стало больше решений, не связанных с лишением свободы.

Система не боится изменений и не терпит давления. Россия вышла из Европейского суда по правам человека и отозвала свою подпись под документом о создании международного уголовного суда. В том числе и после некоторых заявлений Запада. Глава конституционного суда России Валерий Зорькин процитировал один из западных документов.

«За пределами Москвы, точнее, за пределами Садового кольца уже исподволь начинается Сибирь. Это говорит специалист, который возглавляет крупнейший институт в западной Германии по изучению права Восточной Европы», — уточнил Зорькин.

Выносить справедливые решения о России западные структуры точно неспособны, по крайней мере, сейчас. Поэтому на наших судей ложится дополнительная нагрузка.

«Особо сегодня отмечу то огромное значение, которое имеет работа, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период ВОВ. Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается, впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», — уточнил Путин.

Работать совместно с европейскими коллегами сейчас вряд ли получится, но это не значит, что не с кем делиться опытом. Среди гостей съезда — делегации из Белоруссии, Армении, Казахстана, Индии, Кубы, Мьянмы и Ирана.

«Я думаю, что очень много общего между российской и иранской судебными системами. Я очень надеюсь, что мы обменяемся опытом и будем работать сообща, вместе развивать нашу судебные системы», — заявил Сейед Ахмад Мортазави Могадам, председатель верховного суда Ирана.

Среди тем, что должны обсудить сегодня судьи, есть и юридические вопросы, и этические. Например, важно регламентировать поведение сотрудников суда в социальных сетях. Съезд продлится три дня.