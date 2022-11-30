Чтобы боялись? На Украине прозвучали ложные сигналы о ракетных ударах

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В регионах Украины ложно сработали системы оповещения о ракетных ударах

Фото, видео: SERGEY KOZLOV / EPA / ТАСС; 5-tv.ru

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Неужели киевский режим подобным образом запугивает своих граждан?

На Украине сбоит не только ПВО, но и система предупреждения о ракетных ударах. Сегодня сирены звучали почти во всех регионах страны, но за этим ничего не последовало.

Возможно так Киев хочет держать в страхе собственное население, чтобы хоть как-то оправдать уже бесконтрольные отключения электричества.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сделал ряд воинственных заявлений. Он сказал, что на фоне новых ракетных ударов Штаты усилят поддержку Украины, а НАТО, в котором Вашингтон играет главную роль, будет расширять свое присутствие «от Черного до Балтийского морей».

Тут можно добавить еще и далекое Карибское море, потому что венесуэльские издания сегодня начали публиковать фото американских Javelin, которые были куплены и доставлены в Южную Америку как раз с Украины.

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