Житель Одессы получил 15 лет заключения за российский флаг на своем балконе

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По версии украинской Службы безопасности, он устроил эту акцию, чтобы посеять ненависть в соцсетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Жителю Одессы дали 15 лет тюрьмы за то, что летом в День государственного флага России он вывесил его у себя на балконе и написал «Одесса — русский город». Мужчину сразу же задержали и обвинили в шпионаже в пользу Москвы.

Якобы он устроил эту акцию, чтобы посеять ненависть в соцсетях, а параллельно фотографировал со своего балкона все передвижения украинских военных. А еще в СБУ утверждают, что он планировал похищение человека.

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