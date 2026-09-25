Кризис усиливается: Европа начала отбирать газ из хранилищ уже в сентябре

EADailу: страны Евросоюза взялись за запасы газа уже в сентябре

Европа еще не восстановила запасы газа, но уже вынуждена отбирать топливо из хранилищ. Как сообщает EADailу, причиной тому стали настоящая осень, безветрие и снижение поставок из Норвегии, где идут профилактические ремонтные работы.

Страны Евросоюза (ЕС) закачали в хранилища 169 миллионов кубометров 22 сентября, а отобрали обратно больше трети — 59 миллионов. Из-за этого заполнение замедляется, и отопительный сезон может стать серьезной проверкой на прочность для ряда стран. Так, Австрия и Словакия всего за сутки отобрали больше, чем закачали.

Самая незавидная ситуация — в Германии: к 22 сентября запасы выросли до 13,4 миллиарда кубометров, что на 100 миллионов больше, чем страна сожгла прошлой зимой. Уже на следующий день закачка сравнялась с отбором — около 15 миллионов кубометров в сутки. Германия рискует войти в зиму с дефицитом.

Температура опустилась ниже 10 градусов, при этом в стране установилось безветрие, а поставки из Норвегии упали еще на 30 миллионов кубометров в сутки. По данным Института имени Фраунхофера, доля газовой генерации в Германии 22 сентября выросла более чем вдвое — до 15%, тогда как ветряная сократилась до 16%.

При цене газа около 900 долларов за тысячу кубометров резко подорожала электроэнергия. По данным биржи NordPool, среднесуточная оптовая стоимость выросла до 226 евро за мегаватт-час, а в пиковые часы — до 647 евро. Среднемесячная цена в Германии в 142 евро за мегаватт-час стала самой высокой с 2022 года.

Главная опасность — высокая уязвимость энергосистемы Европы, которая страдает от любого каприза природы, будь то мороз зимой или жара летом. Любое изменение в сумме с другими факторами грозит усилением кризиса. На сегодня разница между текущими и прошлогодними запасами газа в ЕС составляет 13,2 миллиарда кубометров — это 24 дня отбора топлива прошлой зимой.

Ранее, писал 5-tv.ru, европейские власти признали безвыходность энергетического кризиса и призвали народ молиться. Премьер Молдавии заявил, что без помощи высших сил страна не сможет пережить отопительный сезон. Цены на топливо в республике достигли исторического максимума, само оно в дефиците. После отказа от российских энергоносителей Молдавия пять лет покупает газ у Румынии, но там хранилища заполнены лишь на три четверти.

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