Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 30 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 17

День хорош для того, что давно было отложено в долгий ящик.

Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 30 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 ноября?

В среду будет многое удаваться. Запланируйте на этот день все, что откладывали до лучших времен. Например, походы к докторам и подписание важных контрактов. Энергии среды помогут поставить правильный диагноз и выбрать надежных партнеров. 

Совет дня: в среду нужно обязательно выбрать время для того, чтобы помечтать о своем будущем. Найдите спокойное место, отвлекитесь от забот и в красках и ощущениях пофантазируйте: где вы бы хотели оказаться лет через пять? Какие люди будут рядом с вами? Какая будет погода? Что на вас будет надето? Чем вы будете заниматься? Мечты и фантазии имеют обыкновение сбываться, когда они яркие и регулярные.

Предостережение дня: будьте в среду внимательны и аккуратны с деньгами и документами, можно не уследить и все потерять. Не начинайте ремонт: можете нарваться на недобросовестных строителей.  

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-11° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.07
0.32 63.39
0.09
Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 30 ноября

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