Власти Франции объявили своему народу «холодную войну»

Далеко не все европейские страны в это время года привлекательны для мигрантов. Если в солнечной Испании тепло почти всегда, то во Франции уже холодно. И, соответственно, проблемы. С самыми большими сталкиваются работники офисов: температуру на рабочих местах ограничивает руководство. Какой установлен максимум, знает Алиса Паршакова.

Во Франции еще нет заморозков. Но в большинстве офисов уже зима. Мерзнут даже сотрудники парижской компании, которая занимается оптимизацией энергопотребления. Пробуют эффективность своей же стратегии на себе.

Работодатель раздает персоналу флисовые кофты большого размера, чтобы создать комфортные условия и в то же время сэкономить.

«Я расставил три датчика на этаже, в разных зонах, если показывают больше 19°, отопление автоматически вырубается сразу», — хвастается владелец компании.

Персонал относится к необходимости утеплиться с пониманием.

Пока даже ночью температура не опускается до нуля, поэтому многие французские компании решили вообще отключить батареи, ждут холодов. Экономить энергию вынуждает кризис: расходы на отопление составляют большую часть расходов на ведение бизнеса.

От работы французских родителей отвлекает не только холод в офисах, но и мысли о том, что в таких же некомфортных условиях сейчас находятся их дети. Правда, в некоторых школах уже начали раздавать теплую одежду.

Приближение зимы и рост счетов за отопление заставляет французов тратить часть семейных бюджетов на утеплители для дверей и окон. Небывалый спрос в этом году на электронные термостаты, которые позволяют дистанционно контролировать температуру в жилых помещениях.

«Очень удобная вещь, можно прямо с работы начать подогревать дом за час до возвращения», — объясняет сотрудник магазина.

Кому семейный бюджет позволяет — обшивают свои дома листами из полимерных материалов. Внешнее утепление — опция дорогая, правда, она позволяет на треть снизить расходы на газовое отопление.

«Такой ремонт позволяет наиболее эффективно экономить энергию, экологически чистые материалы не сокращают пространство внутри дома, а утепляют и укрепляют здание снаружи», — отметил директор строительной фирмы Жюльен Клерон.

Но большинству французов по карману только самое простое и эффективное средство: толстый плед, стеганая пижама, мягкие тапочки, теплое одеяло и старая добрая грелка.

Похоже, бизнес на теплых вещах во Франции сейчас — один из самых доходных. Кому холод, кому — сверхприбыли.

«Продажи выросли сразу в три раза, и вот уже два месяца не падают. Мы нарастили производство, работаем в три смены!» — радуется директор фирмы по производству одеял.

Французы постарше вспоминают Вторую мировую, те кто помоложе — пишут в соцсетях гневные комментарии: пока коренное население мерзнет, нелегальные мигранты в центрах временного размещения сидят в тепле и получают горячую еду — и все на средства налогоплательщиков. Замерзающая Франция все больше «подогревает» себя радикальными настроениями.

Марин Ле Пен — возможный претендент на президентское кресло в 2027 году — все чаще разыгрывает в телеэфире тему энергетического кризиса и говорит: по вине Эммануэля Макрона и его министров «Франция унижена».

«Я настаиваю: правительство обязано максимально быстро снизить налоги для французов на весь газ, электроэнергию, топливо. Это должна быть постоянная, а не временная мера. Уже сейчас из-за кризиса французские семьи тратят на 150-200 евро в месяц больше на продукты первой необходимости, а прибавьте к этому еще расходы на обогрев!» — заявляет Ле Пен.

Общественные настроения во Франции будоражит недавнее обсуждение в Сенате: возможность раздать населению ночные рубашки, обогреватели для ног и даже кирпичи для нагрева постельного белья. Центробанк подсчитал: «энергетический шок», который переживает Франция, дополнительно обойдется минимум в 60 миллиардов евро. Хорошая новость для Макрона, горько иронизируют в своих пабликах французы: чем глубже погружается Франция в хаос, тем больше самодовольства на лице президента.