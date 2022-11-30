Пожилым россиянам с инвалидностью отказывают в обслуживании европейские банки

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Местные омбудсмены по правам человека закрывают на это глаза.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Европейские банки отказываются обслуживать россиян. В соцсетях граждане нашей страны делятся видео, где им напрямую говорят, что не будут с ними работать. Даже если речь идет о пожилых людях с инвалидностью.

Так произошло с девушкой, которая хотела открыть своей маме специальный BankID. Он необходим для записи к врачу и покупки лекарств.

И такой случай не единичный. А заявления в местные комитеты по защите прав человека от россиян омбудсмены попросту игнорируют.

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