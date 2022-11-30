Киркоров раскрыл планы насчет Нового года: никто не переплюнет

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 3 949

Певец Киркоров заявил о планах отметить Новый год с размахом у себя дома

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Певец планирует закатить шумную вечеринку и обещает, что в Москве никто не сможет повторить такой же праздник.

Российский певец Филип Киркоров рассказал, где проведет предстоящую новогоднюю ночь. По словам артиста, изменять традициям он не будет и снова закатит шумное веселье у себя дома. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Дома, с друзьями. У меня самая крутая новогодняя вечеринка в Москве — это уже признано за последние пять лет», — сказал артист во время презентации картины «Елки».

Но на домашнем празднике Новый год для семьи поп-короля не закончится, потом он вместе с детьми планирует отправиться отдыхать в теплые края.

К слову, прошлый Новый год Филипп Киркоров встретил вместе с певцом Тимати, его бывшей Аленой Шишковой и их семилетней дочерью. Компанию им также составили мать и брат рэпера, а также Ани Лорак с дочерью Софией. В похожем составе знаменитости собирались и при встрече 2021-го года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подруга Киркорова прокомментировала снятие с него персональных санкций США.

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