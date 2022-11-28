Подруга Киркорова о снятии с него персональных санкций США: «Он умеет дружить!»

Побывавшая в гостях у знаменитого артиста Катя Гусева рассказала, какой роскоши могут лишить его санкции.

Певец Филипп Киркоров попал под персональные американские санкции. В сентябре в сенат США передали акт, в котором перечислили более 190 фамилий российских звезд и политиков. Подруга поп-короля диджей Катя Гусева рассказала dni.ru, какая судьба ждет шикарную виллу Киркорова в Майами.

Артист приобрел недвижимость в элитном коттеджном поселке в Америке 15 лет назад. С ним соседствуют Рики Мартин и другие знаменитости мировой величины. По словам Гусевой, Киркорову очень льстит такое окружение. Также он часто наслаждается шоппингом в окрестных модных бутиках.

«В доме Филиппа — восемь спален, бассейн и гостевой домик. На участке у Филиппа растет множество красивых пальм. Природа, правда, потрясающая! Я каждый раз удивлялась, что прямо среди пальм бегают живые игуаны. У Филиппа все создано для комфорта: рядышком — поля для гольфа, зона барбекю», — рассказала побывавшая в гостях у исполнителя подруга.

Однако сейчас эпатажному певцу пришлось отказаться от отдыха в собственном доме среди пальм, прогулкам по магазинам и развлечениям в Соединенных Штатах. Появились слухи, что Киркоров продал свою недвижимость за рубежом. Диджей опровергла подобные домыслы.

«Мне кажется, он решит это вопрос. Филипп Бедросович способен на многое. У него все, включая виллу в США, останется, и санкции снимут. Он умеет дружить!» — отметила Гусева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров и Катя Гусева чуть не поженились, но их история любви не сложилась.