Подруга Киркорова о снятии с него персональных санкций США: «Он умеет дружить!»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Филипп Киркоров не продал виллу в Майами после введенных США санкций

Подруга Киркорова о снятии с него персональных санкций США: «Он умеет дружить!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Побывавшая в гостях у знаменитого артиста Катя Гусева рассказала, какой роскоши могут лишить его санкции.

Певец Филипп Киркоров попал под персональные американские санкции. В сентябре в сенат США передали акт, в котором перечислили более 190 фамилий российских звезд и политиков. Подруга поп-короля диджей Катя Гусева рассказала dni.ru, какая судьба ждет шикарную виллу Киркорова в Майами.

Артист приобрел недвижимость в элитном коттеджном поселке в Америке 15 лет назад. С ним соседствуют Рики Мартин и другие знаменитости мировой величины. По словам Гусевой, Киркорову очень льстит такое окружение. Также он часто наслаждается шоппингом в окрестных модных бутиках.

«В доме Филиппа — восемь спален, бассейн и гостевой домик. На участке у Филиппа растет множество красивых пальм. Природа, правда, потрясающая! Я каждый раз удивлялась, что прямо среди пальм бегают живые игуаны. У Филиппа все создано для комфорта: рядышком — поля для гольфа, зона барбекю», — рассказала побывавшая в гостях у исполнителя подруга.

Однако сейчас эпатажному певцу пришлось отказаться от отдыха в собственном доме среди пальм, прогулкам по магазинам и развлечениям в Соединенных Штатах. Появились слухи, что Киркоров продал свою недвижимость за рубежом. Диджей опровергла подобные домыслы.

«Мне кажется, он решит это вопрос. Филипп Бедросович способен на многое. У него все, включая виллу в США, останется, и санкции снимут. Он умеет дружить!» — отметила Гусева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров и Катя Гусева чуть не поженились, но их история любви не сложилась.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

17:52
Правильное питание с детства: как научить ребенка любить полезную пищу
17:46
Сербский снайпер Деки: США хотят передать Украину в руки России
17:38
«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
17:30
Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
17:22
Рождественский пост по правилам: что делать можно, а что — нельзя
17:17
«Мог не дождаться скорой»: Эдгард Запашный рассказал о нападении тигра

Сейчас читают

Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Киев уличили в подготовке операции по захвату Крыма
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео