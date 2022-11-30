«Он не уйдет в отставку»: политолог объяснил рост рейтинга Байдена

Только за последнюю неделю уровень общественного одобрения американского президента увеличился на 3%.

Неожиданный рост популярности президента США Джо Байдена среди американцев объясняется снижением цен на бензин. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«На протяжении последних полутора месяцев мы наблюдали тренд на рост поддержки Байдена, связанный в первую очередь с тем, что рост инфляции в Америке замедлился и цены на топливо пошли вниз», — отметил эксперт.

Он напомнил, что пик топливных цен США прошли летом, когда стоимость бензина там превышала пять долларов за галлон. Сейчас она упала до 3,5-3,6 долларов, в связи с чем рейтинг Байдена подрос.

В то же время Дудаков призвал не преувеличивать значимость данных одного опроса и обратил внимание на то, что в разных исследованиях рейтинги Байдена заметно колеблются.

«И 40% это все равно довольно низкий рейтинг для действующего президента США. Другие опросы показывают несколько более высокие рейтинги у него — 43%, 44%, некоторые 45%. Поэтому указывать на какой-то один конкретный опрос и считать то, что он показывает объективную картину, не стоит», — подчеркнул политолог.

Также он порекомендовал не связывать рост доверия американцев к Байдену с боязнью того, что на его место придет гораздо более радикальный политик.

«Во-первых, никого такого радикального нет вокруг Байдена, кто мог бы занять его позицию. Во-вторых, если Байден уйдет в отставку, а он не уйдет в отставку, никто этого не опасается сейчас, то президентом станет Камала Харрис (вице-президент США — Прим. ред.), которая является тоже довольно умеренным политиком. Поэтому, нет, этот фактор здесь не играет», — заключил Дудаков.

Агентство Reuters до этого сообщило, что рейтинг общественного одобрения Джо Байдена вырос до 40%. Причем только за последнюю неделю он увеличился на 3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больше половины американцев не хотят видеть президентом страны ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют очень большие антирейтинги у обоих.