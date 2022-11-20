Более половины американцев не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена

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При этом рейтинг бывшего лидера Соединенных Штатов чуть выше, чем у действующего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Что касается США, то Америку ждут два веселых года. Во-первых, там началась предвыборная президентская гонка. Дональд Трамп, 45-тый президент США официально объявил о том, что намерен снова побороться за высший пост в государстве и стать 47-мым президентом.

«Я ваш голос! Вашингтонские элиты хотят чтобы мы замолчали, но я не дам им этого сделать. Мы с вами за шесть лет добились невероятного результата, мы создали движение людей, которые не озабочены политикой, а которые преисполнены любовью к нашей великой стране», — заявил Трамп из своей резиденции во Флориде.

По последним опросам рейтинг Трампа чуть выше, чем у Байдена. При этом у обоих политиков очень большой антирейтинг, то есть больше половины американцев не хотят видеть ни того, ни другого в Белом доме.

Но у республиканцев большинство в нижней палате Конгресса, а значит спикером вместо Ненси Пелоси будет назначен Кевин Маккарти, которого Трамп по-простому называет «мой Кевин». И сразу же над действующим президентом Байденом, завис меч правосудия: республиканцы грозятся расследовать каждый потраченный демократами цент.

Уже началось расследование деятельности семьи Байденов: как Джо помогал сыну Хантеру вести дела, не только на Украине по всему свету.

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