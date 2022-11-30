Воспитательницу элитного детского сада в Екатеринбурге уволили за избиение детей

В частном детском саду в Екатеринбурге сейчас работают следователи. Поводом стали кадры, на которых воспитатель бьет двухлетнего ребнка. Девочке досталось так, что от удара она упала со стула. А потом выяснилось: случай не единственный. Родители начали вспоминать, сколько раз их дети приходили домой в синяках. Правоохранители — пересматривать записи с камер наблюдения. Про воспитание пинками и кулаками, причем в элитном детском саду, расскажет Кирилл Солодков.

Удар наотмашь — и двухлетняя девочка кубарем летит с лавки. На записи, снятой камерой наблюдения, ребенка избивает воспитатель детского сада. И, судя по железному спокойствию педагога, такие расправы над подопечными для нее — дело привычное.

Детский сад «строго режима» располагается в жилом комплексе бизнес-класса. Дошкольное учреждение считается элитным, родители даже представить не могли, что на их детей здесь могут поднять руку. Но в этих сказочных интерьерах разыгрывались совсем не добрые сюжеты. Родители воспитанников рассказывают, что некоторых малышей часто забирали домой с синяками. Лишь после просмотра записей выяснилось, что пинки и оплеухи беспомощным детям щедро раздавала воспитательница Анна Башкевич.

«Большинство родителей в шоке, конечно, никто не мог на нее подумать, все было хорошо. Группа была маленькая, это еще больше напрягает. В группе всего было пять человек, то есть нервных срывов из-за того, что у тебя тридцать детей и ты не справляешься, нет», — говорит отец одного из воспитанников детского сада Леонид Корысткин.

Избиения могли продолжаться несколько месяцев. Заведующая филиалом детского сада сейчас уже уволена, а новый руководитель пока не дает согласия на интервью.

«Все сотрудники, которые к этому были причастны, они уволены. Больше я никаких комментариев давать не буду», — заявляет новая заведующая.

Сейчас записи с камер наблюдения, установленных в садике, внимательно изучают следователи. Им предстоит установить, сколько раз воспитатель вымещала злость на детях и до какой степени жестокости могла дойти.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил следователь следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Никита Шихов.

Несмотря на увольнение воспитателя, многие родители уже забрали своих детей из этого детского сада. А расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.