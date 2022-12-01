От Луцка до Львова: какие украинские земли может забрать себе Польша?

Эфирная новость 11

Польша может аннексировать украинские Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск и Львов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Земли могут аннексировать под предлогом введения польских наемников. А их на территории Незалежной предостаточно.

Генеральный секретарь НАТО сделал очень интересное заявление. Он сказал, что Украине сейчас нужно думать не о вступлении в альянс, а о сохранении своего государства. И заявление это очень четко перекликается со словами директора российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По его информации, ближайший сосед и друг Киева — Польша — заметно активизировалась в вопросе возвращения своих исторических земель, которые сейчас относятся к Западной Украине. Причем Варшава хочет сделать все до завершения специальной военной операции, а также в обход мнения своих старших товарищей по НАТО.

Все видно на опубликованной карте. Эти земли входили в состав Польши до начала Второй Мировой войны. Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск и, конечно же, Львов. Все эти города и их области могут совсем скоро отойти братскому польскому народу под предлогом введения польских наемников, которых там уже вполне достаточно.

-14° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
Чистый дом — порядок в мыслях: китайский совет дня на четверг, 1 декабря

Последние новости

6:58
От Луцка до Львова: какие украинские земли может забрать себе Польша?
6:41
Хейли Бибер не ждет ребенка, а страдает от болезни: «Киста размером с яблоко»
6:24
Youtube, «Госуслуги», РЖД и Авито: произошел массовый обвал крупных площадок
6:07
На что будет жить закрывшая все компании в РФ Пугачева — мнение юриста
6:00
При прикрытием танков в зимних условиях: лучшее видео по теме СВО за день
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы Данченко

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео