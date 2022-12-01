Александр Овечкин вошел в ТОП-3 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Александр Овечкин затмил собой новости с Чемпионата мира в Катаре. Российский хоккеист минувшей ночью оформил дубль в ворота «Ванкувера», и стал еще на шаг ближе к вечному рекорду Уйэна Гретцки.

Теперь на счету нашего форварда 793 шайбы. Таким образом он занял третьем место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. До легенды ему осталось 101, но до второго места в списке лучших бомбардиров всех времен и народов всего лишь восемь.