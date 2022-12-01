Три человека пострадали в ДТП с иномаркой на Рублевском шоссе в Москве

Опубликованы кадры дорожного происшествия в Москве. Три человека пострадали в аварии с иномаркой на Рублевском шоссе.

Водитель легковушки потерял управление, и на большой скорости врезался в разделительный барьер. Избежать лобового столкновения со встречным потоком удалось чудом.

Помощь врачей понадобилась водителю и двум его пассажирам. Из-за аварии возникли проблемы с движением в сторону Кутузовского проспекта. Сейчас пробка уже рассосалась.