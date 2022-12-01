«Свободная» Европа: в Чехии возбуждают уголовные дела за поддержку России

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В Чехии возбуждают уголовные дела против граждан за поддержку России и СВО на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Sterba; 5-tv.ru

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Преследуемым жителям грозит тюремное заключение за выражение своей позиции.

Власти Чехии каждый день возбуждают новые уголовные дела против своих жителей, поддержавших российскую спецоперацию. Сотни дел так или иначе связаны с Украиной или украинскими беженцами.

По словам представителя чешской полиции, около трети из них — это так называемые случаи одобрения и поддержки действий России, которые власти Чехии резко осуждают. Генпрокуратура и полиция страны предупредили жителей, что публичное одобрение СВО или действий российского руководства, может трактоваться как уголовное преступление. По закону таким людям грозит тюремное заключение.

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