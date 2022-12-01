«Свободная» Европа: в Чехии возбуждают уголовные дела за поддержку России

Преследуемым жителям грозит тюремное заключение за выражение своей позиции.

Власти Чехии каждый день возбуждают новые уголовные дела против своих жителей, поддержавших российскую спецоперацию. Сотни дел так или иначе связаны с Украиной или украинскими беженцами.

По словам представителя чешской полиции, около трети из них — это так называемые случаи одобрения и поддержки действий России, которые власти Чехии резко осуждают. Генпрокуратура и полиция страны предупредили жителей, что публичное одобрение СВО или действий российского руководства, может трактоваться как уголовное преступление. По закону таким людям грозит тюремное заключение.