Youtube, «Госуслуги», РЖД и Авито: произошел массовый обвал крупных площадок

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Что послужило причиной всех этих сбоев?

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Масштабные сбои произошли сразу на нескольких известных сетевых площадках. Первым отключился Youtube, вскоре его примеру последовал и альтернативный видеохостинг — Rutube.

Вслед за ними обвалились сайты популярных соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Позже, на проблемы стали жаловаться пользователи интернет-сервисов по размещению объявлений Авито и Юла.

Неполадки наблюдались также в работе портала «Госуслуг» и сайта РЖД. Флешмоб отключений поддержал и Рамблер — несколько пользователей пожаловались на неработающий медиапортал. Что послужило причиной всех этих сбоев — сейчас выясняют специалисты.

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