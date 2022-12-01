Youtube, «Госуслуги», РЖД и Авито: произошел массовый обвал крупных площадок

Масштабные сбои произошли сразу на нескольких известных сетевых площадках. Первым отключился Youtube, вскоре его примеру последовал и альтернативный видеохостинг — Rutube.

Вслед за ними обвалились сайты популярных соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Позже, на проблемы стали жаловаться пользователи интернет-сервисов по размещению объявлений Авито и Юла.

Неполадки наблюдались также в работе портала «Госуслуг» и сайта РЖД. Флешмоб отключений поддержал и Рамблер — несколько пользователей пожаловались на неработающий медиапортал. Что послужило причиной всех этих сбоев — сейчас выясняют специалисты.