Здесь ковали ядерный щит России: как работает единственная в мире подземная АЭС

В Сибири под толщей земли скрывается настоящий промышленный город.

«Росатом» отмечает 15-летие. За эти годы госкорпорация стала мировым лидером в атомных технологиях и сейчас возводит энергоблоки в восьми странах. Не прекращается работа и в России: в планах до 2035 года построить и запустить шестнадцать атомных энергоблоков.

Ну а на уже созданных объектах — продолжать совершенствовать работу день за днем. Владислав Тамошаускас побывал на одном из таких.

На эту электричку не купить билетов, для проезда ее пассажирам нужен особый доступ. Состав въезжает в самую секретную гору Советского Союза — рельсы уходят вглубь на несколько километров — к конечной станции «Горно-химический комбинат».

В сердце горы на берегу Енисея скрывается единственная в мире подземная атомная станция. Настоящий промышленный город — где есть целые улицы. Просто так их не обойти, поэтому сотрудники предпочитают велосипеды. Над головой более 200 метров гранитной породы — настоящий каменный панцирь — выстоит даже при ядерном ударе.

«Огромные залы в скале высотой с девятиэтажное здание построили ради трех уран-графитовых реакторов, основной задачей которых было производство оружейного плутония, остро необходимого в период холодной войны. Именно здесь ковали ядерный щит страны», — отмечает корреспондент Владислав Тамошаускас.

12 лет назад в Железногорске был остановлен последний из существовавших в России реакторов по наработке плутония.

«Благодаря слаженному трудовому коллективу, их профессионализму, их знаниям и опыту удалось реактор эксплуатировать в течении 46 лет без аварий. Аварий на реакторе не было», — отмечает начальник службы вывода из эксплуатации ядерно-радиационных опасных объектов ГХК «Росатом» Евгений Иванов.

Эти сборки под водой помнят миллиарды киловатт энергии, которые плавили металл, освещали и согревали целые города.

«Под моими ногами так называемое мокрое хранилище — в огромном бассейне остужается отработанное ядерное топливо. Сюда его доставляют со всех российских атомных станций. В ледяной воде сборки пробудут не менее 20 лет и только потом содержимое можно будет переработать», — говорит наш корреспондент.

Сегодня основной продукт комбината — инновационное МОКС-топливо для современных АЭС, его делают из отвального урана, который во всем мире считается отходом.

«Тех запасов урана, которые есть в природе, хватит на сто лет, а переход на МОКС-топливо позволяет расширить этот срок в сто раз», — говорит генеральный директор ГХК «Росатом» Дмитрий Колупаев.

Сейчас Россия вышла на второе место в мире по добыче урана и давно удерживает первое — по его обогащению. 15-летие «Росатом» встречает в статусе госкорпорации, которая надежно обеспечивает обороноспособность страны и является флагманом российской экономики. Пятая часть электричества в стране сейчас производится на АЭС, и этот показатель будет только расти. В планах до 2035 года внутри России построить и запустить шестнадцать атомных энергоблоков, включая АЭС малой мощности.

Технологиями российских энергетиков всерьез заинтересованы и за рубежом — «Росатом» занимает две трети глобального рынка строительства АЭС. В настоящее время госкорпорация возводит энергоблоки в 8 странах.

«Будем завершать строительные работы на первом блоке Турции, станции Аккую, и переходить туда к пусконаладке. Дальше к физическому пуску. Значит, что знамя самой крупной атомной стройки перейдет в Египет, и к концу следующего года мы надеемся там параллельно сооружать четыре атомных блока», — говорит гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Особое отношение в корпорации к экологии — именно «Росатом» сегодня спасает Усолье-Сибирское, где давно заброшенное ртутное производство едва не спровоцировало экологическое бедствие. Также атомщики помогают решать экологические проблемы Байкала, приступив к ликвидации отходов целлюлозно-бумажного комбината.