Кушанашвили похвалил комика Алексея Щербакова: «Ты мне должен!»

Журналист однажды побывал на проекте с участием артиста и остался под впечатлением.

Российский журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили оценил талант участников юмористического шоу «Что было дальше». По мнению шоумена, самый выдающийся из них — Алексей Щербаков. В этом он убедился, когда однажды сам был гостем проекта.

«Когда я пришел туда — а у меня настроение было хорошее, я всегда такой — и вижу какие-то несоответствующие легендам программы пасмурные лица… Как-то вот приходишь на популярную программу и тебе говорят: «Эти ребята сделают из воздуха такое американизированное шоу…» И вот я сидел в зале и был всеми любимый юморист Слава Комиссаренко, и я заснул, потом проснулся и думаю: «Кто-нибудь же должен быть в хорошем настроении…» — вспомнил шоумен в интервью Азамату Мусагалиеву.

В итоге, добавил Кушанашвили, больше всех на фоне других участников программы выделялся Алексей. Ему это удается не только за счет таланта, но и особенной внешности, считает журналист. Красивое лицо, блестящее чувство юмора и — мгновенная реакция публики.

«Всегда в этой программе при всей своей внешней успешности, самый обаятельный там, с точки зрения меня, человека, изобретшего юмор — это даже Ефим Шифрин знает — Леша Щербаков. Самый обаятельный и самая гнусная тварь там, самый матершинник, потому что его одарили небеса красотой, у него лицо, полное обаяния. Он сидит напротив тебя, тет-а-тет, и выживет в любой ситуации. А эти — туда-сюда… У них Авраам Руссо — вот такая карьера. А Леша Щербаков на уровне этого „полусломанного“ носа и хорошей улыбки вызывает моментальную реакцию. Все, Щербаков, ты мне должен», — иронично заметил знаменитость.

Алексей Щербаков — один из самых известных комиков и видеоблогеров в России. Его талант широкая публика смогла оценить в 2012 году, когда молодой человек принял участие в третьем сезоне юмористического шоу «Comedy Баттл». Артист заявлял, что планирует стать резидентом «Comedy Club», но жюри выступление Алексея не оценило. Через год он снова придет на шоу, и потенциал в участнике на этот раз заметит Сергей Светлаков. Правда, после этапа импровизации конкурсант все же покинет проект. В том же, 2013 году, Алексей создаст свой канал на YouTube, с тех пор карьера комика стремительно пойдет в гору.

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