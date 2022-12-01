Франция с подачи Киева создает трибунал в отношении России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 54

МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Франция с подачи Киева создает трибунал в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Всего месяц назад глава французского МИДа Катрин Колонна заявляла о неприятии идеи трибунала, а уже сегодня Париж «переобувается» на лету.

Франция начала работу по созданию специального трибунала по расследованию действий России на Украине. Кроме того, к этому процессу привлечены некие украинские и европейские партнеры. О планах сообщили в МИД Франции.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — заявил на брифинге представитель французского ведомства.

Он отметил, что Франция оказывает регулярную поддержку расследованию украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Несмотря на недавние заявления о подготовке трибунала, лишь месяц назад глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддерживает идею о создании трибунала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона.

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