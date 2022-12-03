Штраф за лечение: какие лекарства нельзя принимать перед тем, как сесть за руль

Водители, находящиеся под действием сильнодействующих медикаментов, представляют опасность на дороге. Согласно правилам дорожного движения, за руль нельзя садиться после приема лекарств, которые влияют на внимание и реакцию.

Автомобилистов могут оштрафовать за вождение в состоянии опьянения, вызванного сильнодействующими лекарствами. Но законных оснований на это нет.

Конституционный суд 28 ноября опубликовал постановление, которые уточняет критерии «лекарственного» опьянения. После медикаментов нельзя водить авто, если они:

вызывают сонливость

вызывают утомляемость

притупляют внимание

Каждое лекарственное средство имеет инструкцию с описанием фармакологического действия и возможных побочных эффектов. Внимательно читайте ее, перед тем, как начать принимать медикаменты.