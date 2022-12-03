Штраф за лечение: какие лекарства нельзя принимать перед тем, как сесть за руль

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Автомобилистов могут наказать за вождение в состоянии опьянения, причем медикаментозного.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Koall; 5-tv.ru

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Водители, находящиеся под действием сильнодействующих медикаментов, представляют опасность на дороге. Согласно правилам дорожного движения, за руль нельзя садиться после приема лекарств, которые влияют на внимание и реакцию.

Автомобилистов могут оштрафовать за вождение в состоянии опьянения, вызванного сильнодействующими лекарствами. Но законных оснований на это нет.

Конституционный суд 28 ноября опубликовал постановление, которые уточняет критерии «лекарственного» опьянения. После медикаментов нельзя водить авто, если они:

  • вызывают сонливость
  • вызывают утомляемость
  • притупляют внимание

Каждое лекарственное средство имеет инструкцию с описанием фармакологического действия и возможных побочных эффектов. Внимательно читайте ее, перед тем, как начать принимать медикаменты.

 

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