Фальшивые вакансии: как мошенники крадут данные соискателей

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Лжеработодатели получают персональные данные кандидатов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Аферисты начали размещать фальшивые вакансии для сбора документов

Желающие устроиться на работу курьерами или водителями рискуют стать жертвами мошенников. Аферисты придумали новую схему кражи личных данных.

Они размещают вакансии на массовые специальности, указывают при этом конкретную компанию, оклад ставят по рынку или чуть выше.

Дальше с кандидатом, который откликнулся на такое объявление, связывается якобы менеджер, проводит онлайн-собеседование с просьбой заполнить анкету или выслать сканы ИНН, паспорта и СНИЛС.

Получив копии документов, с соискателем перестают выходить на связь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Фальшивые вакансии: как мошенники крадут данные соискателей

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