Валерия Леонтьева «вычеркнули» из новогодних шоу

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 510

Валерий Леонтьев не принял участие в праздничных передачах из-за возраста

Валерия Леонтьева «вычеркнули» из новогодних шоу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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До сих пор даже не известно, когда певец все же появится в России.

Певец Валерий Леонтьев давно улетел на свою виллу в США к жене Людмиле Исакович. Если раньше он осенью возвращался в Россию на заработки, то в этом году артист решил в Майами. Артист даже решил не приезжать в Москву ради «Песни года».

Как пишет dni.ru, на официальном сайте нет ни одной даты концертов певца в России или за рубежом. А те концерты, которые были ранее запланированы, отменены. Например, в мае 2021 года Леонтьев должен был выступить в Новосибирске, но выступление перенесли. Планировалось, что артист споет в одном из крупнейших городов Сибири 15 марта 2022 года, но мероприятие снова было перенесено на 9 ноября 2023 года.

Директор певца рассказывал, что в планах у артиста только отдых. Якобы это связано с возрастом Леонтьева (а ему уже 73 года) и с тем, что летом он обычно старается отдыхать.

В нынешней «Песне года» также не участвуют София Ротару, Кристина Орбакайте и Ани Лорак. Это, возможно, связано с политической ситуацией в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, как директор Валерия Леонтьева объяснил длительное отсутствие певца на сцене.

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