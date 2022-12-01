Умер звезда «Эпидемии» Тимофей Спивак

Стало известно о смерти актера театра и кино Тимофея Спивака, об этом сообщила его дочь Марьяна на своем аккаунте в социальных сетях.

На момент смерти Тимофею Спиваку было 75 лет. Информацию о причине смерти дочь актера не сообщила.

Спивак известен российскому зрителю по сериалу «Эпидемия», в котором он сыграл роль священника. Также он играл в таких кинокартинах, как: «Прощание славянки», «Американская трагедия», «Моя любовь на третьем курсе».

Кроме того, Тимофей Спивак работал не только актером, но и режиссером. Им был снят боевик «Три дня вне закона».

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