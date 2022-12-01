Ребенок погиб на глазах отца: несколько машин сгорели в Волгограде

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В Волгограде взорвался автомобиль на парковке, погиб ребенок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Причиной трагедии стала утечка газа из баллонов, которые находились в багажнике авто.

В Волгограде в спальном районе взорвалась машина, погиб трехлетний ребенок. Его отец в крайнем тяжелом состоянии в реанимации. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина заводит машину, сажает в нее сына, а сам садится на водительское кресло.

Но несколько секунд спустя он выходит из салона и направляется к багажнику. В этот момент и произошел взрыв. Мужчина упал на асфальт и потерял сознание. Иномарка загорелась, от нее вспыхнули соседние машины, некоторые выгорели дотла. В домах от удара выбило стекла. По предварительным данным, в багажнике автомобиля находились газовые баллоны для сварочных работ, причиной трагедии могла стать утечка газа.

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