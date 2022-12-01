«Богиня Волочкова»: Никита Джигурда хочет войти в гарем к подруге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 671

Никита Джигурда заявил, что хочет войти в гарем к Анастасии Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитый актер рассказал, что относится к Волочковой, как к дочери. Однако отношения у них далеко не детские.

Эпатажный актер Никита Джигурда изъявил желание войти в гарем к Анастасии Волочковой. В беседе с 5-tv.ru звезда российского шоу-бизнеса рассказал, что балерина — особенная женщина, которая достойна целой толпы влюбленных мужчин.

«Я бы вошел в гарем к богине Волочковой и хорошо бы себя чувствовал. Я считаю, что есть такие женщины, такие богини, которые достойны, чтобы иметь гарем. Не только мужикам иметь гарем из женщин», — объяснил артист.

Джигурда добавил, что никаких интимных отношений между ним и Волочковой нет, их связывает только духовная дружба. По его словам, он воспринимает экс-приму Большого театра, как дочь. Однако вместе они любят «троллить» общество и журналистов.

61-летний актер не стесняется провокационных заявлений и действий, он открыто говорит о половых успехах и не скрывает подробностей сексуальной жизни. Со своей женой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, знаменитость состоит в браке с 2008 года, но часто позволяет себе проводить время в компании Анастасии Волочковой. Периодически их встречи заканчиваются интимными инфоповодами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда раскрыл секрет классного секса.

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