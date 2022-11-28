Джигурда раскрыл секрет классного секса

Как правильно подарить наслаждение своей партнерше?

Так ли важен секс для женщины, как для мужчины? Как сделать близость незабываемой? Актер Никита Джигурда в эксклюзивном интервью 5-tv.ru порассуждал об интимных моментах. По его словам, секрет хорошего секса заключается в том, чтобы мужчина думал о своей партнерше.

«Секрет классного секса в том, чтобы я, как мужчина, боготворил свою партнершу и быть воспитанным с детства очень важным. Думать в первую очередь о своей партнерше, а потом уже о себе», — рассказал артист.

Он отметил, что сейчас многие молодые и немолодые люди думают только о себе, а в этом заключается недостаток сексуального воспитания.

Никите Джигурде уже 61 год, но несмотря на свой почтенный возраст он любитель нескромных разговоров и телодвижений. Так, например, недавно актер «поразил» поклонников своим танцем вместе с балериной Анастасией Волочковой. Артисты пытались повторить танцевальный челлендж из социальных сетей. Джигурда добавил в танец движение, которое зрителю показалось слишком интимным.

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Никита Джигурда потерпел поражение в суде и лишился четырех квартир.