«Залог безопасности»: Ковальчук рассказал о разработках паспорта вина в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Разработки Курчатовского института РФ позволят создать паспорт конкретного вина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Российские виноделы убедились в необходимости сотрудничества с наукой и продолжают тесно взаимодействовать.

Благодаря разработкам Курчатовского института стало возможным создать паспорт вина, который будет знаком качества конкретного напитка. Об этом сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в рамках сессии «Биогенетические технологии для виноградарства и виноделия — новая эра», организованной на II Конгрессе молодых ученых.

Глава института рассказал, что новые разработки вызовут интерес со стороны виноделов, которые за последнее время успели убедиться в необходимости сотрудничества с наукой.

«Мы сделали очень просто метод физико-химического контроля вина <…> Каждое вино, сорт, имеет отпечаток, и мы с точностью до процента можем определить, что в бутылке. Если это есть в базе данных. База данных — залог нашей безопасности», — объяснил Ковальчук.

Ученые Курчатовского института получили сотню бутылок иностранных производителей для проверки. По словам Ковальчука, 80 из них оказались поддельными. Более того винный материал, промаркированный производством в разных странах, имел единый источник происхождения.

«Написано одно — налито второе… Все — чистый обман, вплоть до „Пино“. Причем оказалось, что винный материал во всех бутылках с фальсификатом был один и тот же <…> То есть, видимо, стоят, из одной бочки разбавляют, в одном месте. И хорошо, что наши спецслужбы знают, в каком», — заключил глава Курчатовского института.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ковальчук перечислил главные задачи российской науки.

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