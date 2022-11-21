Глава Курчатовского института Ковальчук назвал главные задачи российской науки

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о главных задачах, стоящих перед российской наукой. По его словам, стране сегодня необходим реальный запуск высокотехнологичной наукоемкой экономики.

«Эта задача стоит уже много лет. Очень много дел на этом пути уже сделано, но нам нужен сегодня быстрый и действительно ощутимый результат. Для того чтобы это стало реальностью, государством принято решение о создании инновационных научно-технологических центров МТЦ», — отметил Ковальчук.

По его словам, подобных центров в стране сейчас около десяти, причем сосредоточены они в основном не в Москве и Петербурге, а в других регионах, где есть повышенная концентрация интеллектуальных возможностей.

Глава Курчатовского института обратил внимание на то, что для запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики необходима раскрутка товара, для которого нужен рынок.

«Если у вас денег нет, то с очевидностью вы должны посмотреть на иностранный рынок, а иностранный рынок вас туда никогда не возьмет и не пустит, он вас обдерет. Поэтому, если у нас есть серьезное и очевидное дело, то надо формировать и продвигать внутренний рынок», — подчеркнул Ковальчук.

Для этого, по его словам, необходимы долгосрочные государственные инвестиции в партнерстве с частными компаниями в эту сферу. По мнению главы Курчатовского института, как раз сегодня возникла уникальная возможность: по указу главы государства сформирован институт развития на базе ВЭБ. РФ, где сосредоточены все ранее созданные институты развития.

Ковальчук добавил, что ранее было заключено соглашение о партнерстве Курчатовского института, ВЭБ. РФ и Национального центра ГЧП. Сообща они запустили программу реализации проектов государственно-частного партнерства для обеспечения технологического суверенитета России в различных отраслях.

По словам президента Курчатовского института, сейчас в стране имеется большая потребность в композитных материалах. Ковальчук напомнил, что запуск российского лайнера МС-21 был задержан именно из-за того, что России отрезали доступ к композитным материалам, в том числе углеродных, поэтому их быстро пришлось создавать самим.

«Нам нужны углеродные композиты, в частности, для центрифуг, обогащающих уран. Огромное количество всего необходимо. Поэтому рынки нужно брать в свои руки», — заключил Ковальчук.

В середине ноября президент Курчатовского института сообщил, что в России запускают программу по разработке проектов для обеспечения технологического суверенитета страны. Проекты будут касаться вопросов продовольственной и энергетической безопасности. Планируется, что для каждой отрасли создадут своего оператора, прежде всего, речь идет о сфере промышленности и селекции семян. В роли научного и технологического центра выступит Курчатовский институт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук назвал успешным научное сотрудничество РФ и Белоруссии.