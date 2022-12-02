Долг платежом красен. Китайский совет дня на пятницу, 2 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 декабря?

В пятницу надо ходить по магазинам. Энергии дня способствуют продуктивному и выгодному шоппингу. Стоит воспользоваться помощью сил природы и уже начать новогодний закуп.

Совет дня: если у вас есть старые должники, намекните им о возвращении долга в пятницу. Они обязаны вернуть все, что брали и отдать проценты за ожидание. В пятницу могут найтись как давно потерянные вещи, так и люди, которых вы уже устали искать.

Предостережение дня: не стоит в пятницу брать кредитов и вообще влезать в дела и отношения, где вы будете кому-то должны. Простой должок может обернуться долгой кабалой.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.