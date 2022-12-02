Депутат избила стулом коллег во время принятия бюджета в парламенте Сенегала
Массовая драка народных избранников заставила слететь даже один парик.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
До чего может довести разговор о деньгах сегодня показали в бывшей французской колонии. Парламент Сенегала принимал бюджет, который депутатам, судя по всему, пришлось в прямом смысле выбивать.
Особо отличилась народная избранница в желтом. Сначала бросила стул в группу оппонентов, а потом бросилась на них и сама.
Немного успокоилась метательница стульев только тогда, когда с нее слетел парик. Дальше прения продолжились исключительно на словах.
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