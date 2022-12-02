В семьях алкоголиков редко вырастают успешные дети, но певица Глюкоза — редкое исключение в такой ситуации. Как ей это удалось?

Совсем недавно певица Глюкоза призналась, что в детстве она жила вместе со страдающими алкоголизмом родителями. По словам артистки, они смогли справиться с зависимостью благодаря повзрослевшей дочери. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru нейропсихолог Мария Рощупкина рассказала, как часто из детей алкоголиков вырастают успешные люди.

«Несомненно, все со мной согласятся, что пьющие родители отрицательно влияют на физиологическое развитие детей, а также на психологическое развитие. Основной вред они наносят душевному равновесию ребенка. С этим потом приходится работать всем психоаналитикам и психотерапевтам, психологам в любой точке мира», — рассказала она.

По словам эксперта, в семье алкоголика дети не только плохо учатся, но также могут испытывать страхи, гнев, горе. Они могут плохо спать и чувствовать головные боли, быть пассивными и плохо сходиться с другими детьми, а также замкнуться в себе. Кроме того, возможны физиологические проблемы.

«Судьба таких детей развивается по-разному. Часто, к сожалению, сценарии не очень хорошие, потому что наши родители — это для нас пример, эталон. И дети, конечно, начинают рано принимать алкоголь, алкогольные вещество очень быстро влияет на детский головной мозг, на психическое развитие. Дети нервозные, невротичные, замкнутые», — отметила специалист.

Однако Рощупкина указала, что все может быть наоборот: дети из таких семей рано взрослеют и берут на себя ответственность за происходящее. Они становятся опекунами для своих родителей. Также они могут быть миротворцами, когда стараются избегать конфликтов, но такие люди неуспешны в коллективе. Они всегда подстраиваются под своего начальника.

«Эти дети могут переносить модель взрослых на детскую аудиторию. Могут драться, выяснять отношения, ругаться. Конечно, бывают хеппи-энды. Дети, настрадавшись в таких семьях и получив какую-то помощь от родственников или от психологов, они становятся успешными и не принимают алкоголь вообще. Но это, к сожалению, очень большая редкость», — рассказала психолог.

Она подчеркнула, что в таких семьях работают не только с детьми, но и с родителями. Человек, взрослеет и старается скрыть свою проблему. Из-за этого могут быть психосоматические заболевания: астма, плохой сон. С такими людьми работают психологи, которые помогают простить родителей.

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