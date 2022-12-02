В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи из Белоруссии

В Донбасс прибыли два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок, позже их распределят по областям региона. Передавать подарки приехал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Это решения, который приминались главами РФ и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — в поддержку образовательного потенциала, в поддержку тысяч ребят, которые получают знания в ДНР и ЛНР», — отметил политик.

Он заметил, что гуманитарная помощь — это не просто передача необходимых вещей.

«Это не просто набор помощи, это подтверждение того, что мы вместе», — заявил Мезенцев.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Союзное государство не в первый раз помогает Донбассу. Он также подчеркнул, что раньше подрастающему поколению не уделялось такого же внимания, однако теперь, после вступления в состав России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как представитель главы РФ Львова-Белова приехала с официальным визитом в ЛНР и ДНР