В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи из Белоруссии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Поддержка от братского народа имеет не просто гуманитарный, но и знаковый характер.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Донбасс прибыли два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок, позже их распределят по областям региона. Передавать подарки приехал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Это решения, который приминались главами РФ и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — в поддержку образовательного потенциала, в поддержку тысяч ребят, которые получают знания в ДНР и ЛНР», — отметил политик.

Он заметил, что гуманитарная помощь — это не просто передача необходимых вещей.

«Это не просто набор помощи, это подтверждение того, что мы вместе», — заявил Мезенцев.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Союзное государство не в первый раз помогает Донбассу. Он также подчеркнул, что раньше подрастающему поколению не уделялось такого же внимания, однако теперь, после вступления в состав России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как представитель главы РФ Львова-Белова приехала с официальным визитом в ЛНР и ДНР

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