Борис Гребенщиков* внесен в список иноагентов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Минюст внес музыканта Бориса Гребенщикова* в список иноагентов

Борис Гребенщиков* внесен в список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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В данный момент музыкант находится за границей, как и остальные бежавшие из России звезды.

Российский певец Борис Гребенщиков* был объявлен Минюстом РФ иноагентом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее музыкант высказался против проведения спецоперации по защите Донбасса. В частности, он назвал текущие события «безумием и позором России».

После этого режиссер Тигран Кеосаян заявил о предательстве со стороны Бориса Гребенщикова. По его словам, недопустимо давать концерты для сбора денег Украине. Оправдать это не может никакой звездный статус, уверен кинематографист. Он уверен, что лидер «Аквариума» столкнется с трудностями при попытке вернуться в Россию. Уже бывшие поклонники элементарно не пойдут на его концерты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь сбежавшего из РФ Гребенщикова вернулась на родину и попросила о поддержке. Известно, что, в отличие от отца, она не собирается эмигрировать. Последние несколько недель Алиса Гребенщикова находилась в отпуске в Финляндии, а теперь вернулась. Ее отец Борис Гребенщиков по-прежнему остается за границей и хулит Россию и россиян.

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