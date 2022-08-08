Дочь сбежавшего из РФ Гребенщикова вернулась на родину и попросила о поддержке

Артистка не собирается переезжать за границу в отличие от своего знаменитого отца.

Актриса Алиса Гребенщикова нуждается в поддержке со стороны. Об этом единственная дочь сбежавшего из России певца Бориса Гребенщикова сообщила в социальных сетях.

«Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации», — поделилась звезда с аудиторией.

Пост актрисы может быть связан с не лучшими временами для нее временами. Известно, что в отличие от отца, она не собирается эмигрировать. Последние несколько недель Алиса Гребенщикова находилась в отпуске в Финляндии, а теперь вернулась. Ее отец Борис Гребенщиков по-прежнему остается за границей. Ранее он высказался против проведения спецоперации по защите Донбасса. В частности, он назвал текущие события «безумием и позором России».

После этого режиссер Тигран Кеосаян заявил о предательстве со стороны Бориса Гребенщикова. По его словам, недопустимо давать концерты для сбора денег Украине. Оправдать это не может никакой звездный статус, уверен кинематографист. Он уверен, что лидер «Аквариума» столкнется с трудностями при попытке вернуться в Россию. Уже бывшие поклонники элементарно не пойдут на его концерты.

Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства подчеркнул, что мирные жители региона подвергались геноциду со стороны киевских властей последние восемь лет. Власти ЛДНР попросили Москву оказать им военную поддержку. По заявлению Минобороны РФ, наши войска наносят высокоточные удары по военным объектам Украины с целью снижения ее боевого потенциала, а также демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники восхитились лицом Гребенщиковой в прыщах.