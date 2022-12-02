«Семья перегружается»: чем опасна ранняя беременность Брутян от Прилучного

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 29

Наталья Искра: ребенок может разрушить отношения Прилучного и Брутян

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Личный архив Натальи Искра; 5-tv.ru

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Отношения знаменитого актера развивались стремительно. Пара сыграла свадьбу в конце августа, а сейчас рассекретила беременность. Не закончится ли их любовь так же быстро, как начиналась?

Новоиспеченные супруги Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся стать родителями спустя три месяца семейной жизни. Всего два года назад «мажор» со скандалом развелся с первой женой актрисой Агатой Муцениеце. В беседе с 5-tv.ru психолог Наталья Искра поделилась мнением, не поторопились ли влюбленные, и как скорое появление малыша может угрожать отношениям знаменитостей.

Эксперт не советует парам заводить детей сразу после свадьбы. По словам психолога, желательно появление ребенка на втором-третьем году совместной жизни супругов. Это именно то время, которое позволяет людям узнать друг друга и адоптироваться.

«Разрушит это или укрепит отношения — это зависит от степени психологической зрелости обоих супругов. То есть, если они достаточно взрослые в социальном и эмоциональном плане, то, скорее всего, они в состоянии как-то контролировать свои эмоции и, все-таки, во имя ребенка идти на взаимные уступки и компромиссы», — прокомментировала специалист беременность 26-летней Брутян.

Психолог рассказала о необходимости времени для формирования опоры между молодоженами, которая будет помощью после появления маленького ребенка.

«Семья перегружается, когда одновременно они должны друг к другу адаптироваться и к тому, чтобы появился новый член семьи, который требует максимальной заботы», — отметила Искра.

По словам специалиста, вопрос заключается не в «притирках». Врач назвала ребенка «планом», для которого семья должна выработать единые взгляды или идеологию по воспитанию. Именно на этом этапе часто возникают трудности, потому что двум по-разному сформированным личностям сложно разделять обязанности и договариваться о бытовых вещах.

«Чем дальше на всех уровнях будут люди, тем тяжелее <… > От года до трех желательно побыть уже в совместном проживании, прежде чем появиться ребенку», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассекретили беременность.

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