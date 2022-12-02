«Большая честь»: Денис Майданов спел для врачей и военных

Концерт прошел в переполненном зале: абсолютно каждый человек пел вместе с артистом его хиты.

Заслуженный артист России Денис Майданов выступил перед раненными военными и медиками Центрального военно-клинического госпиталя им. А. А. Вишневского.

Концерт прошел в переполненном зале: абсолютно каждый человек пел вместе с артистом его хиты.

«И медики, и военные — это настоящие герои. И для меня большая честь выступать сегодня здесь. Я не в первый раз пою перед военными, и был рад присоединиться к Агитбригадам „Русского Радио“. Такие концерты очень важны: они прокладывают мостик между военными и их близкими, и всей страной. И страна также узнает больше о своих героях», — говорит Майданов.

Денис Майданов, исполнитель таких хитов, как «Вечная любовь», «Что оставит ветер», «ВДВ», «Пролетая над нами» и других, спел свои как уже полюбившие слушателям песни, так и новинки.

Кстати, с момента запуска проекта Агитбригады «Русского Радио» в конце октября прошло уже более полутора десятков концертов и в воинских частях Подмосковья, и в прифронтовых городах. В рамках Всероссийского патриотического музыкального марафона артисты стремятся поддержать военных, напомнить им, что сегодня вся страна вместе с ними.

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