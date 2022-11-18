Благовещенская группа «Блокада сердца» прославилась клипом с кадрами из Донбасса

Вокалист коллектива рассказал, когда была написана песня, и чему она посвящена.

Группа из Амурской области «Блокада сердца» в одночасье стала популярной. Дело в том, что коллектив выпустил в сеть видеоклип на песню «Приходи домой» с трогательными кадрами из Донбасса.

Вокалист группы Александр Худеев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, как создавалась их группа, и откуда пришло вдохновение для написания песни.

«Когда кровь кипела, нужно было заявлять миру о своем существовании. Ну вот собственно так коллектив и собрался. Сбился первый коллектив… Первая гитара вообще была сделана из платинового шкафа, а первый гитарист был глухой на одно ухо», — поделился музыкант воспоминаниями.

Оказалось, что написана песня была очень давно и никак не связана с событиями, происходящими сейчас.

«Песне достаточно много лет — больше 20 лет. Она написана была под впечатлениями о событиях, происходящих в Югославии», — говорит Александр.

Источник фото, видео: ВКонтакте / Блокада сердца; 5-tv.ru

Самый трогательный момент клипа: кадры бегущего «маленького танкиста» Алешки из Белгородской области. Мальчик каждый день встречал российские военные колонны.

«Это про любовь песня. Это песня — пожелание. Это песня — призыв к тому, чтобы люди возвращались домой. Это ниточка, которая связывает людей на расстоянии и которая ведет любимых домой», — продолжает музыкант.

Клип снял режиссер Владимир Долгушин и добавил туда кадры из Донбасса, хроники Великой Отечественной войны, а также современные съемки из зоны СВО РФ на Украине.

«Вот эта версия которая сейчас гуляет в Интернете, это переписанный кавер в акустической версии. Ну, пришла такая мысль записать альбом в акустике, в который войдут и старые вещи, и относительно новые. И вот среди прочих была она. Собрали клип — попросили Владимира Долгушина и просто выкинули его в Сеть и все закрутилось, завертелось, я даже не ожидал. Она записана можете там месяца полтора назад, но вот как продукт в форме видеоклипа, она вышла буквально дня четыре назад, наверное. Я если честно не ожидал такого…такой реакции. Ну, мне кидают в Whatsapp скриншоты с этих пабликов, с соцсетей… Разные мнения у людей. Положительных больше», — заключил вокалист группы «Блокада сердца».

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